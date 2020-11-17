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17 Kasım 2020, Salı
Haberler Galeri SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar
SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar
Son dakika haberi... Hollanda parlamentosu Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva hakkında skandal bir karar verdi.
Giriş Tarihi: 17.11.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 21:55