SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar

Hollanda parlamentosu, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik (ChristenUnie) tarafından hazırlanan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulamasını içeren önergeyi kabul etti.