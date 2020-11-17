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SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar

Son dakika haberi... Hollanda parlamentosu Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva hakkında skandal bir karar verdi.

AA
İHA
DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 21:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 21:55
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SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'ı 44 gün süren çatışmaların ardından geri almış, Ermenistan ordusunu büyük hezimete uğratmıştı.

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SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasında imzalanan ortak bildiri ile çatışmalar son bulmuştu.

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SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar

Azerbaycan'ın tarihi zaferi uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelen Avrupa, yeni bir skandala imza attı.

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SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar

Hollanda parlamentosu, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik (ChristenUnie) tarafından hazırlanan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulamasını içeren önergeyi kabul etti.

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SON DAKİKA | Hollanda parlamentosundan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hakkında skandal karar

Oy çokluğu ile AB'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da savaş suçları işlediği ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiği kabul edildi.