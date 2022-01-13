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Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan A Haber’e özel açıklamalar

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Giriş: 13.01.2022 23:45
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Ersoy, 2022'de turizmden beklentilerinin 35 milyar dolar olduğunun altını çizerken, erken rezervasyonlarda yüzde 65 oranında bir artış olduğunu ifade etti. İstanbul'un gastronomi merkezi haline getirileceğinin belirten Bakan Ersoy, sağlık turizmi konusunda da büyük beklentilerinin olduğunu söyledi. İşte detaylar... .
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