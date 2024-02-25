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Turgut Altınok: Ankara'da trafik çilesini ortadan kaldıracağız

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Giriş: 25.02.2024 16:41
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'da trafik çilesini ortadan kaldıracağız, projelerimiz hazır. Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkenti. İlk işlerimizden birisi bu olacak.
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