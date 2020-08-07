07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2020 20:24
Güncelleme:07.08.2020 20:25
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor. Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

7 Ağustos verileri açıklandı! Günlük test sayısı 57 bin sınırında...
7 Ağustos verileri açıklandı! Günlük test sayısı 57 bin sınırında...
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
Türk F-16'ları Azerbaycan semalarında
CHP’li Soyer yönetimindeki İzmir'de skandal!
CHP’li Soyer yönetimindeki İzmir'de skandal!
Bunun adı organize kötülük!
Bunun adı organize kötülük!
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı
Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı: Tüm halkıma sesleniyorum
Erdoğan'dan koronavirüs çağrısı: Tüm halkıma sesleniyorum
TSK ve MİT'ten ortak operasyon
TSK ve MİT'ten ortak operasyon
Başkan Erdoğan'dan flaş dolar ve altın açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş dolar ve altın açıklaması
Başkan Erdoğan sert çıktı: Siz kör müsünüz?
Başkan Erdoğan sert çıktı: Siz kör müsünüz?
İçişleri'nden Düğün, nişan genelgesi
İçişleri'nden "Düğün, nişan" genelgesi
Başkan Erdoğan'dan Trump'a PKK-YPG tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Trump'a PKK-YPG tepkisi
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster