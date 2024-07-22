Tuncer Aslan suç örgütüne operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-11" operasyonunda, elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütü çökertilirken, 61 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

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