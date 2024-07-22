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Tuncer Aslan suç örgütüne operasyon

Tuncer Aslan suç örgütüne operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 08:54
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-11" operasyonunda, elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütü çökertilirken, 61 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.
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