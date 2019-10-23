Tunç Soyer'in inkar ettiği "Kıbrıs" açıklamalarının ses kaydı ortaya çıktı

'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakılım' sözleriyle tepki çeken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu sözlerinin iki yıl önce yapılmış bir konuşmadan alındığını yeni olmadığını söyleyerek inkar etmeye çalıştı ancak verdiği röportajın ses kaydı ortaya çıktı.