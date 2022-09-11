Tunç Soyer'e canlı yayında eleştiri yağmuru! Tarihi bilmiyorsan bari haddini bil Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ne yönelik hakaretlerini A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında değerlendiren AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik Soyer'i sert eleştirdi. Tunç Soyer'i Yunan bir haber spikerine benzeten Çelik "Siz bir belediye başkanısınız. Şehrin imar işleriyle, altyapı ile ilgilenmesiniz. Bunların hiçbirini yapmıyorsanız tarihi bileceksiniz. Onu da bilmiyorsanız haddinizi bileceksiniz." dedi.