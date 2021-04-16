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Tunç Soyer’den skandal atama! A Haber'de değerlendirdi: İzmir için çok tehlikeli bir adım!

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 08:48
Güncelleme:16.04.2021 09:36
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine skandal bir atamaya imza attı. Daha önce Tarım Daire Başkanlığı'na bir sosyoloğu getirerek tepki çeken Soyer, şimdi de 'deprem kenti' İzmir'de İmar Komisyonu'nun başına bir tekstil mühendisi getirdi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, "İzmir için çok tehlikeli bir adım" ifadelerini kullandı.
İzmir için çok tehlikeli bir adım! İZMİR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ BİR ADIM!

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