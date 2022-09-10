Tunç Soyer Osmanlıyı neden hedef aldı? Millet İttifakı’nın Osmanlı düşmanlı neden?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Yunanistan'a tek bir söz söyleyemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Devleti ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Osmanlı Devleti’ni ihanet ile suçladı. Peki Tunç Soyer neden Osmanlıyı hedef aldı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin değerlendirdi.

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