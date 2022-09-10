Tunç Soyer günah çıkardı: Osmanlı bizim atamız Osmanlı ile bir meselem yok

Geride kalan gün Osmanlı Devleti'ne nefret kusan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün katıldığı canlı yayında günah çıkardı. Nutuk kitabından alıntı yaptığını söyleyen Soyer, "Benim ve arkadaşlarımın, Osmanlı ile bir meselesi yok. Osmanlı bizim atalarımız. Bizim onlarla hiçbir meselemiz olamaz." dedi.