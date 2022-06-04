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Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu! Tepkiler çığ gibi: 20 aydır tek yaptığı deprem anıtı

DHA
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Giriş: 04.06.2022 11:37
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in depremzede 224 aileyi, Uzundere’deki toplu konutlardan kapı dışarı etme kararına tepkiler sürüyor. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: Depremin üzerinden 20 ay geçti. Yaptığı tek şey deprem anıtı...
Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu!
Tunç Soyer depremzedeleri can evinden vurdu!
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