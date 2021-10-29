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Tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Sancılı günlerden aydınlığa giden yol

A Haber
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Giriş: 29.10.2021 11:49
Güncelleme:29.10.2021 11:51
Tüm Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Tam 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen varoluş mücadelesi Cumhuriyet’in verilmesiyle taçlandı ve büyük bir kazamı elde edildi. Türkiye’nin bağımsızlığı tam 98 yıldır dünyaya haykırılıyor. Cumhuriyet’in ilanı ve süreçte yaşananları A Haber canlı yayınına katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasip Saygılı değerlendirdi.
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