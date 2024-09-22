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Tuba Durgut'tan BM'de net mesaj:

Tuba Durgut'tan BM'de net mesaj: "Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için harekete geçmeliyiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 21:57
AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Parlamento Yan Etkinliği’nde, Gazze’deki kadın ve çocukların dramatik yaşam koşullarını gündeme getirerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. Durgut' "Gazze'deki kadınlar ve çocuklar için harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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