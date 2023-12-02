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TTB'nin yanında yer alan Özel'e tepki

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Giriş: 02.12.2023 09:56
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Kimyasal Silah" iftirasında bulunan Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konsey Üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı. Mahkemenin bu kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tabipler Birliği'nin yanında yer aldı. Özel'e AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoglu tepki gösterdi.
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