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TTB Başkanı Fincancı İstanbul’da yargılanacak! Dosyası İstanbul’a gönderildi

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Giriş: 30.11.2022 16:40
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan yargılanan ve tutuklu bulunan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın İstanbul'da yargılanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca tahliye taleplerini de reddetti.
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