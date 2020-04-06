TSK'dan hudutlarda tam teşekküllü korona virüs önlemi! Mehmetçik için her yer kontrol ediliyor | Video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrollerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Covid - 19 ile mücadele kapsamında askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor." denildi.notuyla paylaşılan görüntülerde, hudutlardaki kapılardan geçiş yapan askeri personelin önce ateşleri ölçülerek uygunluğu kontrol edilirken, daha sonra dışarıdan gelen zırhlı araçlar dezenfekte ediliyor.