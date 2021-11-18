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TSK ve MİT’ten nokta operasyonla terör ağır darbe! Ali Haydar Kaytan nasıl öldürüldü?

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 16:29
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan birine imza attı. PKK elebaşı Öcalan'ın "Kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı terörist Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi. Kaytan nasıl öldürüldü? Akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
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