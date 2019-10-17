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17.10.2019
Trump'tan Erdoğan'a teşekkür! ''Erdoğan müthiş bir lider''
Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmanın ardından ABD Başkanı Trump basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaptırımlara gerek olmayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump,"Erdoğan'a teşekkür etmek ve onu tebrik etmek istiyorum. Aramızda bir sorun olmamasından dolayı memnunum çünkü kendisi müthiş bir lider. Erdoğan, sert ve güçlü bir adam ve doğru olanı yaptı." dedi.
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