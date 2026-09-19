-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Trump'tan dünyayı sarsacak Grönland hamlesi: "Sonsuz" ABD dönemi başlıyor
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump'tan dünyayı sarsacak Grönland hamlesi: "Sonsuz" ABD dönemi başlıyor

Aylardır tartışılan Grönland konusunda kritik adım atıldı. ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleri ile el sıkıştığını duyurdu. Anlaşmaya göre, stratejik konumdaki ada ABD toprağı olmayacak ancak Washington yönetimi Grönland'da dev bir askeri üs kuracak. Üstelik bu anlaşmanın bir "son kullanma tarihi" yok. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Dünyanın kilit noktalarından birinde yeni dönemin kapılarını aralayan anlaşmanın detayları A Haber'de...

Güllü'nün komşusu konuştu! Anahtar kavgası son damla mı oldu?
Sonraki Video
Güllü'nün komşusu konuştu! Anahtar kavgası son damla mı oldu?
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar