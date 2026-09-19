Trump'tan dünyayı sarsacak Grönland hamlesi: "Sonsuz" ABD dönemi başlıyor

Aylardır tartışılan Grönland konusunda kritik adım atıldı. ABD Başkanı Trump, Danimarka ve Grönland yönetimleri ile el sıkıştığını duyurdu. Anlaşmaya göre, stratejik konumdaki ada ABD toprağı olmayacak ancak Washington yönetimi Grönland'da dev bir askeri üs kuracak. Üstelik bu anlaşmanın bir "son kullanma tarihi" yok. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Dünyanın kilit noktalarından birinde yeni dönemin kapılarını aralayan anlaşmanın detayları A Haber'de...