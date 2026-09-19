Koğuş arkadaşı emekli askerlere ev hapsi kararı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan ile Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur hakkında işlem yapıldı. Yıldırım ve Uğur'a ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilirken, İşgören ve Doğan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.