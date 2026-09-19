Girne'deki feribot faciasında yeni detay! Kırık kızak WhatsApp yazışmalarıyla ortaya çıktı
KKTC açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen feribot faciasına ilişkin soruşturmada kritik ayrıntılar ortaya çıktı. Geminin ön sol kızağının kaza öncesinde kırık olduğu WhatsApp yazışmalarıyla belirlenirken, arızanın kaptanın bilgisi dahilinde limanda uygun olmayan koşullarda tamir edildiği tespit edildi. Mahkeme zanlılar hakkında 7 günlük ek tutukluluk kararı verirken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.