Trump duyurdu: Kuzey Kutbu'nda kalıcı kontrol ABD’nin!

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Krallığı ve Grönland ile Washington arasında süresiz bir güvenlik anlaşmasına varıldığını duyurarak Kuzey Kutbu hattında dengeleri değiştirecek bir adım attı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, konuya ilişkin ayrıntıları yerinden aktarırken; Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerini kısıtlamayı ve ABD'ye süresiz askeri varlık alanı açmayı öngören anlaşma, yaklaşan 3 Kasım seçimleri ve ABD iç siyasetindeki ekonomik çalkantılar ekseninde Washington kulislerini hareketlendirdi.