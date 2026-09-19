-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Trump duyurdu: Kuzey Kutbu'nda kalıcı kontrol ABD’nin!
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump duyurdu: Kuzey Kutbu'nda kalıcı kontrol ABD’nin!

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Krallığı ve Grönland ile Washington arasında süresiz bir güvenlik anlaşmasına varıldığını duyurarak Kuzey Kutbu hattında dengeleri değiştirecek bir adım attı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, konuya ilişkin ayrıntıları yerinden aktarırken; Rusya ve Çin'in bölgedeki faaliyetlerini kısıtlamayı ve ABD'ye süresiz askeri varlık alanı açmayı öngören anlaşma, yaklaşan 3 Kasım seçimleri ve ABD iç siyasetindeki ekonomik çalkantılar ekseninde Washington kulislerini hareketlendirdi.

Yunan ordusunun Medusa 15 tatbikatında fiyasko! Botlar geri sürüklendi, askerler denize döküldü
Sonraki Video
Yunan ordusunun Medusa 15 tatbikatında fiyasko! Botlar geri sürüklendi, askerler denize döküldü
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar