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Petrolde kritik alarm! A Haber’de çarpıcı analiz: Herkes hazırlıklı olsun dünya arz krizine gidiyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Petrolde kritik alarm! A Haber’de çarpıcı analiz: Herkes hazırlıklı olsun dünya arz krizine gidiyor

Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'te yaşanan gerilim küresel enerji piyasalarını yeni bir krizin eşiğine taşırken, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, petrol fiyatlarından çok daha büyük bir tehlikeye dikkat çekti. Alabarda, Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırıların enerji tesislerini etkilemesi, Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatında yaşanan sorunlar ve stratejik stokların azalması nedeniyle dünyada ciddi bir petrol arz sıkıntısı yaşanabileceğini belirterek, "Herkes hazırlıklı olsun, dünya çapında bir petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

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