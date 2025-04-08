Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırladı. Görüşmenin ardından iki lider, Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti. Netanyahu, açıklamasında dikkat çeken bir ifade kullandı: “Suriye'de Türkiye ile çatışmak istemiyoruz.” Bu sözleri, Trump’a dolaylı bir yardım çağrısı olarak yorumlandı. Trump ise Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. “Erdoğan’la çok iyi ilişkilerimiz var.” diyen Trump, “O, çok güçlü ve zeki biri.” ifadelerini kullandı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği foruma bu yıl dikkat çeken bir isim de katılıyor: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad. İşte diplomasi gündeminin öne çıkan başlıkları…

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