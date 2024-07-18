Trump’a geçmiş olsun telefonu: Cesur duruşun takdire şayan! İşte görüşmenin perde arkası

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü, Trump'a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınadı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

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