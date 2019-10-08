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08.10.2019
Trabzonspor'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Barış Pınarı Harekatı desteği
Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından yapılan yaplaşımda "Her şart ve koşulda sizinleyiz!" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor'un Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek büyük destek gördü.
Türkiye'nin Suriye'deki yapacağı Barış Pınarı Harekatı'na Trabzonspor'dan destek geldi. Trabzonspor, "Her şart ve koşulda sizinleyiz!' diyerek duygusal bir video klip paylaştı.
Trabzonspor'un Türk ordusuna verdiği destek sosyal medyayı salladı. Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım Twitter'da on binlerce beğeni aldı.
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