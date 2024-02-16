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Toprak ve su örnekleri inceleniyor! Erzincan'da maden sahasındaki heyelan sonrası kirlilik oldu mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 14:32
Erzincan'da maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası bölgeden alınan su ve toprak numuneleri laboratuvarda analiz ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Çevre Referans Laboratuvar Şube Müdürü yüksek kimyager Mevlana Karakaya anlattı.
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