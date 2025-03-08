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Toplumsal Hafıza | Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993

Toplumsal Hafıza | Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 16:38
A Haber’in yakın dan takip edilen ve ilgiyle izlenen programlarından Haktan Uysal’ın sunduğu Toplumsal Hafıza 13. bölümünde yine çok çarpıcı gündem başlıklarını ele aldı ve inceledi. Terörsüz Türkiye hedefi yılında atılan adımlar ve unutmak istenen 1993 yılı. Vahşi Batı’nın Gazze planı ve Beyaz Perde ile insan algısıyla oynanan oyunlar. İşte tüm detaylar…
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Toplumsal Hafıza | Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993
Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993
Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993
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