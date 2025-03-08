Toplumsal Hafıza | Türkiye’nin unutma istediği yıl 1993

A Haber’in yakın dan takip edilen ve ilgiyle izlenen programlarından Haktan Uysal’ın sunduğu Toplumsal Hafıza 13. bölümünde yine çok çarpıcı gündem başlıklarını ele aldı ve inceledi. Terörsüz Türkiye hedefi yılında atılan adımlar ve unutmak istenen 1993 yılı. Vahşi Batı’nın Gazze planı ve Beyaz Perde ile insan algısıyla oynanan oyunlar. İşte tüm detaylar…

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