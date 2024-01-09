Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber'de değerlendirdiler

Fatih Camii'nde meydana gelen saldırıyla ilgili detaylar netleşiyor. Saldırı neden ve nasıl gerçekleşti? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? A Haber Sebep Sonuç Programına konuk olan gazeteciler olayın arka planını değerlendirdi.

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