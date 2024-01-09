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Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Provokatif saldırının perde arkası ne? A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 09:43
Fatih Camii'nde meydana gelen saldırıyla ilgili detaylar netleşiyor. Saldırı neden ve nasıl gerçekleşti? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? A Haber Sebep Sonuç Programına konuk olan gazeteciler olayın arka planını değerlendirdi.
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