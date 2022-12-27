27 Aralık 2022, Salı
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Toplantıya ilişkin bomba iddia! Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesinde yüksek gerginlik...
Millet İttifakı'nda yaşanan "Saraçhane Krizi" sonrası gerilim yükselirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi. İkili toplantı sonrası bir açıklama yapmazken, el sıkışma görüntüsü de verilmedi. Kulislerdeki iddialara göre toplantı sonrası açıklama yapılması beklenirken bu açıklamanın toplantıdaki gerginlik nedeniyle iptal edildiği iddia edildi. İşte detaylar...