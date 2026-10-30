Tolga Sakman: "Türk Devletleri Teşkilatı hiçbir ülkeye karşı cephe almıyor"

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi, Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde liderleri bir araya getirirken teşkilatın gelecek vizyonu ve küresel siyasetteki rolü gündeme geldi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman, ortak alfabe çalışmalarından Orta Koridor’a, güvenlik politikalarından egemenlik anlayışına kadar birçok başlığa dikkat çekti. Sakman, teşkilatın Rusya veya Çin’e karşı bir blok oluşturmadığını, bağımsız devletlerin ortak politikalar geliştirdiği çok merkezli bir iş birliği modeli hedeflediğini vurguladı.