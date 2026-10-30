Merve Suna Özel Özcan: "Türk dünyası yükselen bir istikrar merkezi haline geldi"

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ankara’da düzenlenirken Türk dünyasının liderleri stratejik iş birliği başlıklarını ele almak üzere bir araya geliyor. Zirvenin küresel dengeler açısından önemini A Haber canlı yayınında değerlendiren Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Türk dünyasının enerji, ticaret, ulaşım ve yatırımlar başta olmak üzere genişleyen iş birliği alanlarıyla küresel sistemde ağırlığını artırdığını vurguladı.