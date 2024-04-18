Tokat'taki 5.6'lık deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. A Haber canlı yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber canlı yayınında aktardı...

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