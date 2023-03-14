Togg'un fiyatı açıklandı | İlk yerli otomobil satışa çıkıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkarılması heyecanla beklenirken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. Togg'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.