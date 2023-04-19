19 Nisan 2023, Çarşamba
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Togg İstanbul'da yeni merkezinde: İlk mağaza açıldı
Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg’un Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı. Togg'un T10X akıllı cihazını yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek isteyen vatandaşları misafir edecek.