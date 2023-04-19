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Togg İstanbul'da yeni merkezinde: İlk mağaza açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2023 11:04
Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg’un Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası açıldı. Togg'un T10X akıllı cihazını yakından incelemek ve akıllı yaşam çözümlerini deneyimlemek isteyen vatandaşları misafir edecek.
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