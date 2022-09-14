14 Eylül 2022, Çarşamba
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TOGG dünyanın diğer ucundan Türkiye'yi selamladı! Zorlu şartlarda büyük performansıyla dikkat çekti
Türkiye'nin otomobili TOGG'un geçtiğimiz hafta karlı ve dağlık alanlardan gelen fotoğrafları merak konusu olmuştu. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" denildi.