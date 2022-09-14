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TOGG dünyanın diğer ucundan Türkiye'yi selamladı! Zorlu şartlarda büyük performansıyla dikkat çekti

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Giriş: 14.09.2022 19:05
Türkiye'nin otomobili TOGG'un geçtiğimiz hafta karlı ve dağlık alanlardan gelen fotoğrafları merak konusu olmuştu. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" denildi.
TOGG dünyanın diğer ucundan Türkiye’yi selamladı! Zorlu şartlarda büyük performansıyla dikkat çekti
TOGG dünyanın diğer ucundan Türkiye'yi selamladı! Zorlu şartlarda büyük performansıyla dikkat çekti
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