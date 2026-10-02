TikTok ahlaksızlığı yayma aracı mı?

Sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcenlik, küfür, hakaret ve gayriahlaki yayınlar üzerinden haksız kazanç sağlayan fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin gündemine oturan operasyonun ardından "TikTok toplum ahlakını nasıl bozuyor?", "Platforma erişim engeli veya kısıtlama gelir mi?" soruları tartışılmaya başlandı. A Haber canlı yayınına katılan Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yabancı dijital platformların oluşturduğu ahlaki ve hukuki tahribatı, yerli platformların gerekliliğini ve çocukları korumak için atılması gereken adımları çarpıcı sözlerle değerlendirdi.