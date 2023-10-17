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The Guardian Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu

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Giriş: 17.10.2023 08:39
Batı basını ne yazık ki İsrail'i eleştiren haberlere sansür uygulamaya devam ediyor. The Guardian Gazetesi, Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu.
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