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The Economist’ten bir skandal daha! Yine muhalefetin sözcülüğünü yaptı

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 08:28
Genel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber Başkan Erdoğan karşıtı propagandaya hız veren İngiliz Economist dergisi, yeni bir skandala daha imza attı. Asılsız suçlamalarla felaket senaryoları kurgulayan İngiliz dergi, seçimlerde muhalefete destek verilmesi gerektiğini yazdı.
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