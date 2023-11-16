The Economist'in 2024 kapağının şifreleri! Hangi gizli mesajlar var?

The Economist dergisi sırlarla dolu 2024 kapağını yayınladı. İngiliz derginin son kapağında hangi gizli mesajlar var? Kapaklarıyla çok tartışılan dergi ne mesaj vermek istiyor? A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk olan Yusuf Alabarda, Kemal Olçar ve Zafer Şahin çok tartışılan o dergi kapağını yorumladı.

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