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The Economist'in 2024 kapağının şifreleri! Hangi gizli mesajlar var?

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 13:56
The Economist dergisi sırlarla dolu 2024 kapağını yayınladı. İngiliz derginin son kapağında hangi gizli mesajlar var? Kapaklarıyla çok tartışılan dergi ne mesaj vermek istiyor? A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk olan Yusuf Alabarda, Kemal Olçar ve Zafer Şahin çok tartışılan o dergi kapağını yorumladı.
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