15 Aralık 2021, Çarşamba
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Tezgahta fiyat oyunu! Neler yapıyorlar? Nasıl çözülecek?
Raflarda ürünler az bulunuyor, iki tane verilmiyor. Aynı ürün aynı marka farklı fiyatla satılıyor. Peki vatandaşın cebindeki parayı soymak için yapılan bu hareketler nasıl engellenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.