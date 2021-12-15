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Tezgahta fiyat oyunu! Neler yapıyorlar? Nasıl çözülecek?

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 10:20
Raflarda ürünler az bulunuyor, iki tane verilmiyor. Aynı ürün aynı marka farklı fiyatla satılıyor. Peki vatandaşın cebindeki parayı soymak için yapılan bu hareketler nasıl engellenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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