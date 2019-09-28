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28.09.2019

Teslim olan terörist anlattı! PKK'dan gençlere "sevgili" tuzağı | Video

Terör örgütü PKK'dan kaçıp Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na sığınan teröristin anlattıkları örgütün iç yüzünü ortaya çıkardı. Terörist K.G., ifadesinde HDP üyesi bir kıza aşık olduğunu, onun da kendisini kandırıp dağa çıkardığını söyledi.

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