Teslim olan terörist anlattı: Gazi köşkünü kullanıyorlar |Video

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması ve dağ kadrosunda sağlıkçı olarak yer alan ve kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan P.S, "HDP binasında da kalınıyordu. Diyarbakır'da o zaman belediyeye devredilen Gazi Köşkü'nde özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar kalıyordu." diye konuştu.