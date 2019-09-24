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24.09.2019
Teslim olan terörist anlattı: Gazi köşkünü kullanıyorlar |Video
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması ve dağ kadrosunda sağlıkçı olarak yer alan ve kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan P.S, "HDP binasında da kalınıyordu. Diyarbakır'da o zaman belediyeye devredilen Gazi Köşkü'nde özellikle örgütün yerel kadrosu olarak adlandırılanlar kalıyordu." diye konuştu.
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