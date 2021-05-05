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Teslim olan PKK'lı teröristten annesine mektup: Dayanamıyorum...

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Giriş: 05.05.2021 16:49
Güncelleme:05.05.2021 17:05
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü terör operasyonlarında PKK'lılara bölgeyi dar etmeye devam ediyor. Operasyonlarda teslim olan teröristin annesine yazdığı cebinden çıkan mektupta "İnsan yaşadıkça anlar ve farkına varır bazı şeylerin, nereye kadar sürecek böyle geç varabildim bunların farkına... Bir insan bu kadar mı kandırabilir kendi, ne olur yardım edin bana dayanamıyorum. Anne az kaldı, her şey son bulacak." ifadeleri yer alıyordu. Bu terörist yanında yaralı bir teröristle daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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PKK'lı teröristten annesine mektup: Dayanamıyorum...
PKK'lı teröristten annesine mektup: Dayanamıyorum...
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