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Konya'da 130 bin öğrenci ekonomiyi canlandırıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Konya'da 130 bin öğrenci ekonomiyi canlandırıyor

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Konya'da öğrenci hareketliliği başladı. Kentte yaklaşık 130 bin öğrenci bulunurken, bunların yaklaşık 60 bininin il dışından geldiği belirtiliyor. Öğrencilerin ulaşım, yeme-içme, giyim, kitap ve sosyal aktiviteler için yaptığı harcamaların kent ekonomisine yıllık 11 ila 15 milyar lira arasında katkı sağladığı ifade ediliyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Tunahan Konuk, Konya'daki öğrenci hareketliliğini yerinde görüntüledi.

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