Konya'da 130 bin öğrenci ekonomiyi canlandırıyor

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Konya'da öğrenci hareketliliği başladı. Kentte yaklaşık 130 bin öğrenci bulunurken, bunların yaklaşık 60 bininin il dışından geldiği belirtiliyor. Öğrencilerin ulaşım, yeme-içme, giyim, kitap ve sosyal aktiviteler için yaptığı harcamaların kent ekonomisine yıllık 11 ila 15 milyar lira arasında katkı sağladığı ifade ediliyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Tunahan Konuk, Konya'daki öğrenci hareketliliğini yerinde görüntüledi.