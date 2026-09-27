İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bağışıklık dostu mor mısır nasıl üretiliyor?

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde mısır hasadı başladı. Ulançab kentindeki dev tarlalarda toplanan özel tatlı mısırlar, tazeliğini kaybetmeden dakikalar içinde fabrikalara ulaştırılıyor. Çiğ olarak da tüketilebilen süt mısırların yanı sıra, ekimi bu yıl yüzde 30 artırılan mor mısırlar da dikkat çekiyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, tarladan fabrikaya uzanan üretim sürecini ve bölgede kurulan büyük ekonomik zinciri yerinde görüntüledi.