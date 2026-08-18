Terörsüz Türkiye sürecinde kritik tarih: Süreç Kurulu 24 Ağustos'ta toplanıyor

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle süreçte yeni aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Yürütme Kurulu, ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ile silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar görüşülecek. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, sürece ilişkin son gelişmeleri aktardı.