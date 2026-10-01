Güllü cinayeti davasında ilk duruşma bugün! Kızı Tuğyan hakim karşısına çıkacak

Güllü cinayeti davasında 11 aylık soruşturmanın ardından ilk duruşma bugün görülüyor. Maktulün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Sultan Nur Ulu hakkında ise 4 yıla kadar hapis talep ediliyor. Duruşmada olay gününe ilişkin 4 tanığın SEGBİS üzerinden dinlenmesi bekleniyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, davadaki son gelişmeleri ve duruşmada yaşanabilecekleri değerlendirdi.