Terörsüz Türkiye için kritik eşik! Yeni dönem nasıl işleyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin mimarı olduğu Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Terör örgütü PKK fesih kongresini topladığını duyurdu ve açıklama yapılması bekleniyor. Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye için, “Türkiye’yi terör belasından kurtaracağız. Her an müjdeler alabilirsiniz.” dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile hukukçu Doç. Dr. Levenr Ersin Orallı değerlendirirken A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Irak’ın Erbil kentinden sokağın nabzını anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN