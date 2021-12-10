Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı? Terörle bağlantısı olan kişiler hangi birime alındı?

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye alınan 33 bin personelden 12 bininin incelendiği bunlardan ise 557'sinin terör örgütleri ile bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Esenler Belediye Başkanı ve AK Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.

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