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Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı? Terörle bağlantısı olan kişiler hangi birime alındı?

A Haber
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Giriş: 10.12.2021 10:33
CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye alınan 33 bin personelden 12 bininin incelendiği bunlardan ise 557'sinin terör örgütleri ile bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Esenler Belediye Başkanı ve AK Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.
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